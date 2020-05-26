عاجل.. إصابة مدير الطب العلاجي بالمنوفية بفيروس كورونا

أصيب الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت نتيجة التحاليل، منذ قليل، وجرى نقله إلى مستشفى حميات شبين الكوم، تمهيدا لنقله إلى مستشفى الباجور للعزل الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه شعر خلال أمس، ببعض الأعراض، التي كان من بينها ارتفاع في درجة الحرارة، لافتا إلى أنه تم إجراء التحاليل بالأمس، للتأكد من الإصابة، وظهرت النتيجة اليوم، التي أوضحت إصابته بالفيروس.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يشعر بتحسن خلال الساعات الأخيرة، مشددا على أنه من الممكن أن يكون الفيروس نقل إليه عن طريق الاجتماعات المتكررة مع مديري مستشفيات العزل والحميات والصدر، لمتابعة آخر المستجدات، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.