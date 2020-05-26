الاتحاد البرلماني الدولي يستعرض إجراءات النواب إزاء "كورونا"

استعرض الاتحاد البرلماني الدولي الإجراءات والتشريعات التي اتخذها مجلس النواب للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد البرلماني الدولي على موقعه الإلكتروني بشأن ردود أفعال البرلمانات إزاء وباء كورونا. ولفت الاتحاد إلى أن البرلمان المصري عقد جلساته في ظل جائحة كورونا، واتخذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعضائه والعاملين فيه، ومن بينها التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان.

كما نوه الاتحاد بإقرار مجلس النواب مجموعة من القوانين المهمة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا، شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة، وتأجيل سداد الضرائب من جانب القطاعات المتضررة من الوباء.

وأشار الاتحاد إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، لمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا.