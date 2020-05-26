قيادات الجيزة تتابع غلق المتنزهات والحدائق ورفع الإشغالات في العيد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، طريق المنصورية في نطاق مركز ومدينة كرداسة، لمتابعة تنفيذ التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء من إغلاق الحدائق والمنتزهات وأماكن الترفيه والمحال التجارية والمقاهي ومنع تجمعات المواطنين.

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية على الطريق، بالالتزام بكافة القرارات الصادرة بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، وضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والإشغالات وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات المواطنين، وفقا لخطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.