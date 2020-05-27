بريد الوطن.. حياتنا الأولى
كتب:
بريد الوطن
09:55 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
وروحى ليلة الإسراءِ
قد صعدت لبارئها
وتحظى فى السما الأولى
نعيم الكشفِ والرؤيةْ
ولذةُ نوره تطغى
يفوق النُّور مشكاةً ومصباحا
تضىء النفس فى المسعى
وظلُّ العرش يعلوها فيجلوها
أجاهدُ نظرتى الأولى
وكشف غطائنا البصرِى
فأركعُ ركعةً طالتْ
كما خرَّ النبِى موسى
تسبح كلَّ ذراتى
وأُذْنى تفقهُ القولا
وأدعو اللهَ يرحمُنا
ويغفرُ جهلنا البشرى
وقاب القوس أو أدنى
خرير الماء فى الجنّةْ
أيا رضوان نادينا
إلى الملكوتِ والمنّةْ
حياة الخُلدِ والطولى
فما عشناكِ يا دنيا
وهذى حياتنا الأولى
سامح لطف الله
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com