بريد الوطن.. حياتنا الأولى

وروحى ليلة الإسراءِ

قد صعدت لبارئها

وتحظى فى السما الأولى

نعيم الكشفِ والرؤيةْ

ولذةُ نوره تطغى

يفوق النُّور مشكاةً ومصباحا

تضىء النفس فى المسعى

وظلُّ العرش يعلوها فيجلوها

أجاهدُ نظرتى الأولى

وكشف غطائنا البصرِى

فأركعُ ركعةً طالتْ

كما خرَّ النبِى موسى

تسبح كلَّ ذراتى

وأُذْنى تفقهُ القولا

وأدعو اللهَ يرحمُنا

ويغفرُ جهلنا البشرى

وقاب القوس أو أدنى

خرير الماء فى الجنّةْ

أيا رضوان نادينا

إلى الملكوتِ والمنّةْ

حياة الخُلدِ والطولى

فما عشناكِ يا دنيا

وهذى حياتنا الأولى

سامح لطف الله

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