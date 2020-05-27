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محمود مسلم

بريد الوطن.. حياتنا الأولى

كتب:

بريد الوطن
09:55 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
السماء

السماء

وروحى ليلة الإسراءِ

قد صعدت لبارئها

وتحظى فى السما الأولى

نعيم الكشفِ والرؤيةْ

ولذةُ نوره تطغى

يفوق النُّور مشكاةً ومصباحا

تضىء النفس فى المسعى

وظلُّ العرش يعلوها فيجلوها

أجاهدُ نظرتى الأولى

وكشف غطائنا البصرِى

فأركعُ ركعةً طالتْ

كما خرَّ النبِى موسى

تسبح كلَّ ذراتى

وأُذْنى تفقهُ القولا

وأدعو اللهَ يرحمُنا

ويغفرُ جهلنا البشرى

وقاب القوس أو أدنى

خرير الماء فى الجنّةْ

أيا رضوان نادينا

إلى الملكوتِ والمنّةْ

حياة الخُلدِ والطولى

فما عشناكِ يا دنيا

وهذى حياتنا الأولى

                                                                                                سامح لطف الله

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