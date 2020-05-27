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"من يحمينا؟".. الرسالة الأخيرة لطبيب تركي قبل وفاته بكورونا: نعاني الإهمال

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الوطن
02:01 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
الطبيب الجراح التركي صالح جناب تشاڤلي

الطبيب الجراح التركي صالح جناب تشاڤلي

توفي الطبيب الجراح التركي صالح جناب تشاڤلي اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا والذي أفاد بإصابته به أثناء إحدى العمليات الجراحية لأحد المرضى.

وتداولت وسائل الإعلام التركية منشورا للطبيب المتوفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشتكي فيها الإهمال وتعريض حياة الأطباء للخطر وقال فيها: "لا نزال بدون ملابس وقائية، ولقد جفت أيدينا بسبب الكحول، أصبحنا لا نأكل خشية الإصابة بالفيروس، أصبحنا نخاف من معانقة أبنائنا في منازلنا".

وأضاف: "لقد قام المرضى بسرقة المطهرات والأقنعة والقفازات، وأصيب اثنان من زملائنا الأطباء القادمين من الخارج بالفيروس، وتم احتجازهم، نعاني الإهمال ومن سيقوم بحمايتنا؟".