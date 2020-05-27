بريد الوطن.. مهرجانات وقصص قصيرة أخرى

«ذنب الطالح».. لم أحاول أن أشعر نحوهم بأى حسد، فقط هذه المرة كان لا بد من وقفة، فإذا كان لا بد من وجود التبن إلى جانب التبر، والزمير إلى جانب القمح، والعملات المزيفة إلى جانب الحقيقية، إلاًّ أنه لا يصح أن يجاز الصالح بذنب الطالح. «ممازحة».. يبدو أن صبرها عنى قد فرغ، فعندما هممت بممازحتها، ككل مرة، أشاحت بوجهها عنى، ثم وقفت قائلة: ليس هناك فائدة، يبدو أنك لم ولن تشرب من ينبوع الحكمة، لأن أقوالك هذه تصدر عن بلادة ذهن وقلة إحساس وفراغ. «مهرجانات».. دون تحية أو سلام أقحمت صراخهم وعويلهم، قائلة: أيها البلهاء إن أصواتكم تذهب بالحياء، ولو كان الحمار يجيد اللعب على العود لاستطعتم أنتم أيضاً أن تدركوا الحقيقة، ففى كثير من الأحيان لا يستطيع الإنسان أن يكف عن غباء صار فيه، إلاَّ إذا قاطعه غيره، فليصب الله عليكم غضبه. «منمق».. على رسلك: فلا ينمق حديثه سوى المذنب، خصوصاً إذا لم يكن له من البيان مفتاح. «أفكار السوء».. لبس صديقى ثياب الواعظ وحدثنى وأنا غارق فى تفكير عميق: عد إلى رشدك، وحكّم عقلك، وإلاَّ فلتصطدم القسوة بالقسوة، والشر بالشر وليكن ما يكون. لم يكن يشغلنى ما يقول، كل ما كان يملأ فكرى وقتئذ سؤال: لماذا لو استلزم الأمر منى كما يقول أن أطرد ذكر محبوبتى الغالية من رأسى وعقلى، ألا تعود إليه أفكار السوء؟!

صلاح الشهاوى

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