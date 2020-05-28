العربية للدراسات: الاختيار ضربة قوية للجماعات الإرهابية

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إنّ ردود أفعال التنظيم الإرهابي حول مسلسل "الاختيار"، توضح أنّ العمل أثر عليهم، ويعد شهادة نجاح للعمل، مؤكدا أنّ المسلسل جاء ضربة قوية في علم الإرهاب والجماعات الإرهابية، وكانت كاميرا المسلسل حريصة على التواجد في العمليات الإرهابية للتوثيق.

وأضاف راغب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّ المسلسل أطلق على الجماعات الإرهابية سلاح دمار شامل وقنبلة نووية، بعد نجاحه في توصيل رسالته للمشاهدين، وإيصال حقيقة ما يحدث ومدى تعقيد العمليات والفكرة ذاتها، ومدى ضعف الإرهابيين وصعوبة تحقيق أهدافهم، وتناقض الفكرة مع الهدف، ما أدى إلى استفزاز التنظيمات الإرهابية لأنهم شعروا أنّ المسلسل أثر على المستمعين الذين يستهدفهم منذ سنوات.

ولفت إلى أنّ دفاع تنظيم "داعش" عن جماعة الإخوان الإرهابية دليل على أنّهم طابع واحد، لافتا إلى أنّ داعش يتواجد في الدول من خلال التنظيمات المحلية، وليس جيش عابر للحدود في أغلبه.