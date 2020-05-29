انقضاء فترة الحجر الصحي للفوج الأول للعائدين من الخارج في جامعة حلوان

غادر الفوج الأول من نزلاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، إلى منازلهم بعد انقضاء فترة العزل الاحتياطي والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس التاجي.

وحرص الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على استقبالهم و توفير جميع سبل العناية والرعاية، حيث زارهم في أول أيام عيد الفطر المبارك للاطمئنان عليهم وإدخال البهجة و السرور وإضفاء مناخ من المرح والفرحة على أطفالهم مقدما لهم الهدايا والألعاب والحلوى.

وأكد نجم، دعم الجامعة لأى عمل يسهم في خدمة المواطن المصري ورعايته، حيث بذلت الجامعة جهدًا كبيرًا خلال فترة العزل من أجل أبناء مصر العائدين من الخارج و تقديم الرعاية الكاملة لهم مع المتابعة المستمرة لحالتهم الصحية والحرص على التعقيم والتطهير وتوفير الكمامات والمطهرات لهم، وتطبيق أساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوجه بالشكر للفريق الطبي على رعايته المتواصلة لنزلاء الحجر الصحي خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية ومتابعتهم المستمرة لحالتهم الصحية أولا بأول، استكمالا لدورهم في خطوط الدفاع الأولى عن مصر في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأثنى رئيس الجامعة، على العاملين بالمدن الجامعية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل القيام على خدمة النزلاء العائدين من الخارج، مثمنا جهود فريق الأمن الجامعي وأفراد الشرطة القائمين على حراسة و تأمين المباني.

وأكد أن روح الفريق الواحد هي العامل الرئيسي في نجاح هذا العمل، مؤكداً أن إدارة الجامعة ستكرم جميع العاملين عقب انتهاء أزمة كورونا، لجهدههم المتواصل في خدمة نزلاء الحجر الصحي سواء الأطباء أم الإداريين أم أفراد أمن.

وقدم الشكر أيضا لوزارة التضامن الاجتماعي التى أمدت الجامعة بالثلاجات والغسالات و أجهزه التليفزيون، لضمان إقامه مريحة للنزلاء فضلا عن توفيرها خدمة التغذية الصحية طوال فترة العزل.

وأشاد العائدون بفترة تواجدهم بالمدينة الجامعية والرعاية المقدمة لهم وحسن الاستقبال من قيادات الجامعة والعاملين بها.