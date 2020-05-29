إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء نهاية الأسبوع المقبل

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار تصحيح المشروعات البحثية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له، اليوم الجمعة، أن أعمال التصحيح تجري وفقًا للتعليمات الوزارية، من خلال فرق تقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية للطلاب، لافتا إلى أن الطالب سيحصل بعد اجتياز المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة بنسبة 100%، وتضاف إلى درجة الفصل الدراسي الأول.