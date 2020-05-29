تطهير 1.1 مليون مبنى ومنشأة حكومية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تطهيره مليون و133 ألف و422 مبنى ومنشأة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجاري، مبينا أنه تم تطهير 730 مستشفى و4982 وحدة صحية و94 ألفا و926 شارع وكذا تطهير 4763 مرافق متنوعة، وتطهير 35 ألفا و871 مبنى حكومي و992091 منزل .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف الحملات في أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع انتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة.