السياحة: 78 فندقا حصلوا على "السلامة الصحية".. والإقبال عليها كان جيدا

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن الإقبال على الفنادق في الفترة الماضية من قبل النزلاء المصريين كان جيدًا، بسبب الاحتفال بأيام عيد الفطر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": "حتى الآن حصل 78 فندقًا على شهادة السلامة الصحية، وجاري فحص الفنادق الأخرى، لضمان استيفاء الاشتراطات".

وتابعت: "أسبوع العيد عدى على خير دون إصابات، وفيه شبه رقابة يومية على الفنادق، لاستبعاد المقصرة منها والخطة تنص على أن تزيد نسبة الإشغال لتصبح 50% بدلًا من 25%".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 34 حالة جديدة.