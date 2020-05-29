عبير صبري: شخصيتي في "خيانة عهد" مش شريرة لكن عندها شهوة المال

تحدثت الفنانة عبير صبري عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، قائلة إن العديد من المشاهدين رأوا أن شخصية "نادية" شريرة، "أنا عشان أصدقها وبعدين انقلها للناس لازم أبقى فاهمة نادية دي أصلًا إيه، أنا مش شايفاها شريرة بل شخصية عندها طباع وصفات سلبية ونرجسية ومحبة لذاتها ومؤذية".

وأضافت "صبري" خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، أن هذه الشخصية نجدها في كل مكان وفي الميديا وعلى مستوى سيدات البيوت وكذلك سيدات مجتمع، "النقائص اللي ظهرت في نادية إنها بتخون جوزها ده جانب ممكن تشوفيه في ستات كتير لكن متشوفيهوش وميبقاش عارفينه".

وتابعت: "أصل الشرور دايمًا هي الشهوات الكتيرة، هي عندها شهوة امتلاك المال والجمال والسلطة، وده مش شر، ولكن من ضمن العيوب الشخصية اللي موجودة في البني آدم، ومروان شره أكبر لأنه بيأذي أخته".

مسلسل خيانة عهد من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن بطولة يسرا، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وحلا شيحا، وجومانا مراد، وتيام قمر، وخالد سرحان وهنادي مهنا، وخالد أنور.