أديب: تكلفة الإقامة في مستشفى خاصة بسبب كورونا أكبر من عملية بالمخ

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحياة يجب أن تستمر، داعيًا إلى المواطنين بالتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "لازم نشوف حياتنا، ونلتزم بالإجراءات مش عشان نبقى صفر، لكن عشان نقلل الإصابات".

وتابع: "اطلعت على تكلفة المواطن في مستشفى خاصة، رقم مذهل، لو داخل يعمل عملية في المخ مش هيدفع الكلام ده، لأن المسألة فيها إعاشة وعلاج لفترة طويلة".

وواصل: "التزموا وغطي بوقك، الستات اللي رايحة تصرف المعاش غطي بوقِك، لا يوجد دواء فعال أو لقاح".