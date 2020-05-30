تشديد الحملات الرقابية لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء في اليوم الأول لتفعيل الإجراءات الوقائية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حالة من الالتزام بارتداء الكمامات بين السائقين والمواطنين داخل مواقف السيارات الداخلية والأتوبيسات.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه طالب رؤساء المدن، بتشديد الحملات الرقابية لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات، في وسائل المواصلات، والمديريات والإدارات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية على مستوى جميع من المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وأكد المحافظ، على حظر دخول أي فرد المصالح الحكومية، دون ارتداء الكمامة، سواء كان موظفًا أو منتفعًا، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، وأيضًا عدم السماح لأي مواطن، بالركوب أو الوقوف في مواقف المواصلات بدون كمامة، وسيجرى تطبيق القانون بكل حسم، وإلزام المخالفين بدفع الغرامة المقررة والتي تقدر بـ4 آلاف جنيه.