"البحوث الإسلامية" يطالب المواطنين بالالتزام بالكمامة: لا ضرر ولا ضرار

طالب مجمع البحوث الإسلامية، المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة خارج المنازل، وخاصة في المواصلات العامة، مستشهدا بقول النبي "صل الله عليه وسلم": "لا ضرر ولا ضرار". سنن ابن ماجه، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبدأت مصر تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.