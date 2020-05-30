التوجيه بإعداد تصور للاستفادة من مصرف أبو رقبة بالمنوفية

قام، اليوم، اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية بتفقد أعمال مشروع تغطية مصرف أبو رقبة، للوقوف على أوجه تعظيم الاستفادة منه بما يحقق النفع العام.

ووجه السكر تير العام رئيس مركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لإعداد تصور كامل لاستغلال مصرف أبو رقبة بطول 250 مترًا، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة وتحقيق الصالح العام.

وخلال جولته التفقدية، لاحظ السكرتير العام قيام مواطنة من أهالي قرية قورص بالتعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، تبين أن الأرض ملك لوزارة الري بمساحة 150 مترًا، وعلى الفور وجه السكرتير العام بسرعة تنفيذ قرار الإزالة في المهد بالاستعانة بالجهات الأمنية، وتم التحفظ على أدوات ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، كما تم تسليم الموقع للإدارة المركزية لري المنوفية.

وأكد السكرتير العام أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يتابع بصفة يومية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، عمليات تنفيذ حالات الإزالة الفورية للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، وتمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.