البنوك تقدم 869 مليون جنيه لدعم المجتمع في مواجهة كورونا.. و"الأطقم الطبية" في مقدمة المستفيدين

أوضح استبيان أرسله «الوطن الاقتصادى» لمعظم البنوك العاملة فى السوق المحلية حول مدى اهتمام البنوك بالتبرع لمواجهة أزمة كورونا، تنافس البنوك على مواجهة تفشى الفيروس منذ ظهوره فى مصر وحتى الآن من خلال تخصيص تبرعات مالية تخطت نحو 869 مليون جنيه تم توجيهها لدعم المستشفيات والمعامل ومساندة جيش مصر الأبيض الذى يعد خط الدفاع الأول لمواجهة تلك الجائحة.

وذلك على الرغم من ضغط أزمة كورونا على أرباح البنوك المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، لما تحملته البنوك من تكاليف وقائية، وإصدار قرار بحصول 50% من الموظفين على عطلة مدفوعة الأجر بالتناوب، وبالتالى لم تعمل البنوك بكامل طاقاتها، إضافة إلى توقف بعض الأنشطة الاقتصادية التى ستؤثر بالتأكيد على أداء البنوك، فأوضح مسح لـ«الوطن الاقتصادى» أن 8 بنوك من أصل 11 بنكاً أعلنت عن قوائمها المالية تراجعت أرباحها خلال الربع الأول من 2020.

"الأهلى المصرى" ينافس على صدارة الخير ويمد المستشفيات الجامعية المخصصة للحجر بالمستلزمات الطبية

تصدرت البنوك الحكومية البنوك الأكثر سعياً للتبرع منذ ظهور جائحة كورونا، حيث تبرع البنك الأهلى المصرى منذ ظهور الوباء بنحو 186.4 مليون جنيه، تم توجيه 80 مليون جنيه منها للمبادرة التى أطلقها صندوق تحيا مصر لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا، كما تبرع البنك بـ80 مليون جنيه أخرى لمبادرة اتحاد بنوك مصر التى وجّهت لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة، وذلك بخلاف إطلاق حساب 111111 تبرع من خلاله بنحو 10 ملايين جنيه لدعم ومساندة أطباء مصر من خلال مد المستشفيات الجامعية التى تستقبل حالات كورونا بالموارد اللازمة، وتبرع أيضاً بنحو 10 ملايين جنيه لمساندة مؤسسة أهل مصر للتنمية فى تجهيز مبنى الحجر الصحى التابع لها.

لم يكتفِ البنك الأهلى بذلك بل قرر الاستغناء عن حملته الإعلانية التى كان من المقرر لها عرضها فى شهر رمضان الكريم والتبرع بنحو 3.4 مليون جنيه لدعم معامل المستشفيات الجامعية لإجراء التحاليل اللازمة لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما تبرع البنك بنحو 3 ملايين جنيه لدعم مستشفى عين شمس التخصصى.

بنك مصر يقدم 83 مليون جنيه لدعم الأطقم الطبية والأسر المتضررة

وعلى نفس المنوال ساهم بنك مصر فى منافسة الخير التى بدأتها البنوك بنحو 83 مليون جنيه، تم التبرع منها بنحو 80 مليون جنيه لمبادرة اتحاد بنوك مصر التى وُجّهت لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، وذك بخلاف التبرع بمليونى جنيه لدعم 11500 أسرة من الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من خلال كراتين عائلية من المواد الغذائية الأساسية مصحوبة بمجموعة من المواد المطهرة للوقاية من الفيروس، كما تبرع بنحو مليون جنيه لشراء 3 أجهزة تنفس صناعى ومنحها لوزارة الصحة.

فيما ساهم البنك الزراعى فى التبرع بنحو 10 ملايين جنيه لمبادرة اتحاد بنوك مصر، ويعد البنك الوحيد فى مصر الذى تكفَّل بصرف منح الحكومة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا وتمكن البنك من صرف المنحة لأكثر من 465 ألف عميل، وخصص البنك كمامة لكل عميل بتكلفة تخطت المليون جنيه، فضلاً عن تكلفة التعقيم والوقاية خلال فترة المبادرة، كما تم إصدار بطاقة ميزة الوطنية مجاناً لكل منهم.

"التجارى الدولى" يخصص 177 مليون جنيه تبرعات إضافية لدعم 18 مشروعاً فى المجالات الاجتماعية

ولم تكن البنوك الخاصة بعيدة عن منافسة التبرعات لمواجهة كورونا حيث تصدر البنك التجارى الدولى بإجمالى تبرعات وصلت إلى 126 مليون جنيه، تم تبرع بـ80 مليون جنيه منها لمبادرة اتحاد بنوك مصر، وذلك بخلاف تكفل البنك بنحو 10 آلاف أسرة من العمالة غير المنتظمة والتى تضررت بالفيروس بتكلفة بلغت 1.6 مليون جنيه، كما تبرع البنك بنحو 2.5 مليون دولار لصندوق تحيا مصر تم توجيهها لشراء 100 جهاز للكشف عن فيروس كورونا، كما تبرع بنحو 5 ملايين جنيه لتوفير المتطلبات الوقائية للطاقم الطبى لنحو ألف مستشفى لمدة شهر. وذكر البنك التجارى الدولى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى»، أنه بخلاف تلك التبرعات خصص البنك نحو 177 مليون جنيه لإجمالى التبرعات فى العام الجارى سيتم توجيهها لدعم نحو 18 مشروعاً فى مختلف المجالات الاجتماعية وسيحصل القطاع الطبى على النصيب الأكبر من تلك التبرعات لمواجهة الأزمة.

كما دخل بنك التعمير والإسكان حيز منافسة البنوك للتبرع من أجل مواجهة كورونا، حيث بلغ إجمالى تبرعات البنك نحو 25.3 مليون جنيه، تم تقسيمها إلى 20 مليون جنيه موجهة لصندوق اتحاد بنوك مصر، كما تبرع البنك بنحو 5 ملايين جنيه لبناء مبنى حجر صحى مكون من دورين يحتويان على 200 سرير، فيما تبرع البنك أيضاً بنحو 250 ألف جنيه لبنك الطعام لتوفير كراتين عائلية من المواد الغذائية الأساسية.

وبنفس طابع المسئولية المجتمعية تبرع المصرف المتحد بنحو 25 مليون جنيه، تبرع منها بنحو 20 مليون جنيه لمبادرة اتحاد بنوك مصر لدعم العمالة المتضررة من كورونا، إضافة إلى تبرع البنك بنحو 5 ملايين جنيه موزعة بين صندوق تحيا مصر لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة، والاشتراك مع مؤسسة صناع الحياة فى مبادرة «حماية» لدعم غير القادرين على مواجهة الأزمة.

"تنمية الصادرات" يشارك فى ماراثون الخير ويرفع نسبة التبرعات فى ميزانية 2020/2021

وساهم بنك تنمية الصادرات فى ماراثون البنوك الخيرى ليتبرع بنحو 20 مليون جنيه لمبادرة اتحاد بنوك مصر للحد من تداعيات أزمة كورونا، وأوضح البنك فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى» أن حصيلة تبرعات البنك خلال العام المالى 2019/2020 كانت مقدَّرة بـ30 مليون جنيه، إلا أنها تجاوزت المبلغ المخصص نتيجة أزمة كورونا وتراوحت بين 40 و50 مليون جنيه، وهو ما دفع البنك لزيادة حصيلة التبرعات بنسبة كبيرة فى ميزانية البنك فى العام المالى الجديد 2020/2021 والتى سيتم الإعلان عنها فى الجمعية العمومية للبنك خلال الأسابيع القادمة.

وأكمل البنك الأهلى الكويتى مصر مسيرة الدعم بنمو حصيلة تبرعاته إلى 12.22 مليون جنيه، من ضمنها 10 ملايين جنيه تم توجيهها لمبادرة اتحاد بنوك مصر لدعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، و1.100 مليون جنيه إلى مؤسسة أهل مصر لتوفير مستلزمات طبية لمستشفيات حمى العباسية وحمى إمبابة، كما تكفل البنك بـ5000 أسرة من العمالة المتضررة من كورونا بتكلفة 625 ألف جنيه، إضافة إلى التبرع بـ444 ألف جنيه لمستشفى قصر العينى لتخفيف النقص من أجهزة العناية المركزة لعلاج المصابين بالفيروس، كما تبرع لمؤسسة جزيرة الخير لأسر العمالة اليومية بقيمة 50 ألف جنيه. وساهم بنك بلوم مصر فى منافسة الخير بنحو 10.08 مليون جنيه، تم تبرع منها 10 ملايين جنيه لمبادرة اتحاد بنوك مصر للعمالة المتضررة، و800 ألف جنيه ضمن حملة بنك الطعام «دعم العمالة اليومية مسئولية».

ووفقاً للقوائم المالية دخل بنك قطر الوطنى مصر ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر لدعم العمالة المتضررة والحد من تداعيات أزمة كورونا فى الشريحة الأولى التى تبدأ أرباحها من 5 مليارات جنيه أو أكثر وتبرع بنحو 80 مليون جنيه، بينما دخل بنكا القاهرة والإسكندرية ضمن الشريحة الثانية التى تتراوح أرباحها بين 3 و5 مليارات جنيه وتبرع كل منهما بـ40 مليون جنيه، بينما دخل الشريحة الثالثة التى تتراوح أرباحها من مليار إلى 3 مليارات جنيه، وتبرع كل من البنك الأهلى المتحد، وعودة، والإمارات دبى الوطنى، والكويت الوطنى، والبركة، وفيصل الإسلامى، وكريدى أجريكول، وأبوظبى الإسلامى بنحو 20 مليون جنيه، فيما دخل الشريحة الرابعة البنوك التى أرباحها أقل من مليار جنيه وتبرع بنحو 10 ملايين جنيه كل من بنك المصرى الخليجى، قناة السويس، الاتحاد الوطنى، التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية SAIB.