شهود عيان يكشفون تفاصيل مقتل وإصابة 8 أشخاص على يد مختل بالشرقية

كشف شهود عيان تفاصيل واقعة مقتل 3 وإصابة 5 أشخاص على يد شخص قيل أنه مختل "عقليًا"، وذلك بشارع فاروق بمدينة الزقازيق مرورًا بـ 3 قرى على طريق أبو حماد.

وقال "ت ا" أحد أهالي شارع فاروق بمدينة الزقازيق، إن الواقعة حدثت بناحية سوق الجملة بشارع فاروق، مشيرًا إلى أن الأهالي فوجئوا بالمتهم يستقل تروسيكلًا وتوقف ناحية أحد الأشخاص يدعى "دبه" 30 عامًا عامل بالسوق وذلك أثناء قيامه بشراء "سندوتشات"، ودار بينهما حديث، حيث سأله المتهم عن شقيقه ورد المجني عليه أنه لا يعلم، فرد المتهم: "أنا عاوز أخوك واخد مني فلوس وعاوزها" فأخبره المجني عليه بأنه لا دخل له بالأمر وعليه أن يتوجه لشقيقه ويطلب منه النقود، وسرعان ما قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بـ "سكينة"، مسددًا له أكثر من 15 طعنة، لافتًا إلى أن المجني عليه لقي مصرعه على الفور.

وتابع: أثارت الواقعة حالة من الفزع بين الأهالي، ولم يتدخل أحد للسيطرة على المتهم خشية الاعتداء عليه، ثم قاد المتهم التروسيكل وغادر مسرعًا، وناحيه شارع "محروس" طعن سيدة كما طعن شخصًا آخر.

وأوضح الشاهد، أن المتهم قبل اعتداءه على العامل اعتدى على ابنه بالضرب بذات السلاح، محدثًا به إصابة أودت إلى موته، كما اعتدى على والدته بالضرب.

وذكر الشاهد، أن الأهالي تجمعوا حول المجني عليه، واستدعوا سيارة الإسعاف لنقله والمصابين إلى المستشفى، كما أبلغوا الشرطة التي لاحقت المتهم.

وقال "س . ع " أحد أهالي قرية أبو شعبة التابعة لمركز أبو حماد، إنه كان يباشر عمله، وأثناء مرور المتهم من أمام المحل الذي يعمل به سدد طعنة نافذة بالظهر لـ" ع . ع"، 22 عامًا، طالب بكلية أصول الدين، ما أدى لوفاته.

وبحسب الشاهد، استكمل المتهم عبور الطريق مسرعًا، وتصادف مرور طفلين قام بطعن أحدهما، كما طعن مزارعًا مسنًا شخصين آخرين في قرية بني جري وولاد وافي.

وأشار إلى أن الأهالي تجمعوا وحاولوا ملاحقة المتهم، وقاموا بالاتصال بعدد من الشباب لقطع الطريق ناحية شريط السكة الحديد، لمنعه من الهروب، وما إن وصل المتهم حتى حاول الهروب بالسير على القضبان، وقطع مسافة طويلة ثم انقلب التروسكيل، فقام المتهم بالهروب بالقفز في الترعة المارة ناحية قرية صفط الحنة، وسبح في مياهها حتى وصل إلى الشط المقابل لقرية الخيس.

ولفت الشاهد إلى أنهم علموا بوصوله إلى قرية الخيس بعدما أخبرهم أحد الأهالي الذي كان يسلك نفس الطريق بسيارته، وعندما رأى تجمعهم أخبرهم أنه رأى شخص يخرج من الترعة ناحية الخيس، مضيفًا أن الشرطة لاحقت المتهم وتم ضبطه.

وحصلت الوطن على صور ومقطع فيديو جديد يوثق واقعة مقتل 3 وإصابة 4 مواطنين على يد مختل عقليًا بمدينة الزقازيق و3 قرى على طريق أبو حماد - الزقازيق.

وأظهرت الصور وجود جثمان ثان لضحايا لعملية الطعن بشارع فاروق قبل نقله إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجماعي.

كما أظهر الفيديو لحظة قيام المتهم بطعن طفل يبلغ نحو 12 عامًا، وذلك أمام قرية بني شعبة بمركز أبو حماد.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة لـ "الوطن"، قائلًا إن إجمالي ضحايا عملية الطعن 3 متوفين أحدهم ابن المتهم، والثاني أحد الأهالي بشارع فارق بمدينة الزقازيق، والثالث طالب جامعي بقرية أو شعبة التابعة لمركز أبو حماد.

وأشار المصدر إلى إصابة 5 أشخاص آخرين بينهم سيدة ورجل بشارع فاروق والباقي بطريق الزقازيق - أبو حماد، لافتًا إلى أن المتهم كان يقود تروسكيل وواصل عملية الطعن أثناء هروبه على طريق الزقازيق - أبو حماد.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازمة.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بإقدام مواطن على قتل شخص طعنًا وإصابة ابنه وشخص آخر وسيدة ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة، كما طعن آخرين على طريق أبو حماد الزقازيق.

وانتقلت قوة من الشرطة، وتمكنت من ملاحقة المتهم وضبطه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.