صور.. موظفو الزراعة ملتزمون بالكمامات بعد العودة من إجازة العيد

أكدت وزارة الزراعة، التزام قيادات الوزارة في الديوان العام والعاملين به، بارتداء الكمامة في أول يوم عمل رسمي، وقطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات والمتعاملين معها، إضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة دون ارتداء الكمامة.

وشدد القصير على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين، للحد من حركتهم وانتقالهم، والتقليل من التعامل الورقي لمنع تفشي فيروس كورونا، والالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو من يخالفها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإلزام العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين إشعار آخر.

ونص قرار رئيس الوزراء على أنّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.