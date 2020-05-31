"بتعترض ليه؟".. وزير النقل يوجّه رسالة لمن يرفض ارتداء الكمامة

تساءل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن سبب اعتراض البعض على ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العامة، رغم أنّها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: "بتعترض ليه؟، انت ممكن تكون جاي من بيتك سليم وتنتقلك عدوى فيروس كورونا فتنقلها لأهل بيتك، طيب إيه ذنبهم؟".

وأضاف الوزير، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، أنّ من يخالف ارتداء الكمامة الطبية سيمنع من دخول وركوب مترو الأنفاق، والقطارات، وحال مخالفة المواطن التعليمات سيتم التعامل مع المخالفين بواسطة شرطة النقل والمواصلات وتسليمه لقسم الشرطة.

وأكد وزير النقل أنّ القطاعات كافة تعمل على تأمين وحماية المواطنين وإلزامهم بارتداء الكمامات الطبية، حماية ووقاية لهم وللآخرين من انتقال عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ تعقيم وتطهير محطات مترو الأنفاق، والقطارات، إضافة لزيادة عدد القطارات في فترة التكدس الصباحية، ومد فترة الانتظار في مترو الأنفاق 3 دقائق.