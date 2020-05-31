"الوزراء": الكمامة القماشية الصحية متوافرة بالمحلة الكبرى فقط حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سعر الكمامة في محطات المترو 3 جنيهات، وبعض الكمامات تباع في أماكن أخرى بجنيهين.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الكمامات المصنوعة من القماش ستكون تكلفتها 5 جنيهات لمدة شهر، حيث يتم غسلها واستخدامها أكثر من مرة، مؤكدًا على أن هذه الكمامات لم تنتج بالشكل الوفير حتى الآن، وغير متاحة بكل الأماكن ولكنها ستكون متوافرة في وقت قريب جدًا، لأنها لابد وأن تتمتع بمواصفات معينة للحماية اللازمة.

وكشف "سعد" أن مصانع المحلة الكبرى بدأت تنتج هذه الكمامات، وأهالي المحلة متوفرة لديهم هذه الكمامات، ويستخدمها المواطن ويغسلها ويعقمها ويلبسها مرة أخرى، وكل مصانع الملابس الجاهزة تعمل الآن في خطوط الإنتاج بالمواصفات اللازمة وستكون متوفرة قريبًا.

وشدد سعد أن الكمامة في هذه المرحلة هي خط الدفاع الأول لمواجهة الكورونا.