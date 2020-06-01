بريد الوطن.. «الاختيار».. معركة الخيانة والوفاء

عمل درامى التف حوله المصريون جميعاً فى رمضان، لمشاهدته بكل انتباه وتركيز، يروى قصة قائد كتيبة الصاعقة 103 فى العريش، البطل أحمد منسى، الذى جسد دوره الفنان أمير كرارة، والخائن هشام عشماوى، الضابط المتقاعد فى الصاعقة والمسئول عن العديد من العمليات الإرهابية، الذى جسد دوره الفنان أحمد العوضى، فى تجسيد حقيقى بين معركة تتبارز فيها الخيانة مع الوفاء، ولا تزال تتردد بداخلى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 29 منذ عام وهو يقول: «ده إنسان وده إنسان والاتنين كانوا فى وحدة واحدة؛ الفرق بينهم إن واحد اتلخبط وخان، والتانى استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية، ده بنسقف له وبنبص له بملء العين، والتانى عاوزينه عشان نحاسبه»، كلمات ساطعة سلطت الضوء على مقارنة نفسية بين اثنين من البشر جمعهما شرف العمل بجيش عظيم، فالمقارنة لا تتلخص بين الخير والشر أو الخيانة والوفاء فقط ولكنها تركز الضوء على الوعى والإدراك. والواقع أن إنتاج الدراما الحربية التى تؤرخ وتوثق حِقَباً زمنية مهمة، بدأ يأخذ نصيباً جيداً من صناعة السينما والدراما فى مصر، بعد أن كانت مجرد أعمال فردية وقليلة ونرى ذلك متجسداً فى فيلم الممر، الذى ألقى الضوء على معارك حرب الاستنزاف الباسلة وغارات العمق فى سيناء، والآن مسلسل الاختيار.

ومما لا شك فيه أن استخدام القوة الناعمة كالسينما والدراما له الأثر الكبير فى توثيق الأحداث بشكل أمين ليس لجيلنا فقط بل لأجيال قادمة من أبناء وأحفاد، كذلك فهو تكريم للشهداء ولأبنائهم وأسرهم ولبطولاتهم التى سطرت من نور صفحات مضيئة فى تاريخ مصرنا الحبيبة ووجب على النشء الجديد كله معرفتها.

فتحية احترام وإجلال لجيشنا العظيم الذى يحارب من أجل أن يصون لنا الأرض والعرض، وكل المجد والعزة والتقدير لشهدائنا الأبرار فى جنات النعيم.

ليلى زيدان

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