نائب: وضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا يخف الضغط عن الحميات

أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة تخفيض تكاليف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة أو إخضاعها لتسعيرة جبرية، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وفي ظل قيام الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بإمداد المستشفيات بأغذية المرضى وتوفير الكمامات والمطهرات الكحولية، وبالتالي لن يسدد المريض إلا الكشف والإقامة وفقا للتسعيرة الجبرية التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها.

وأشار بركات إلى ضرورة فتح القطاع الخاص لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمجابهة فيروس كورونا، وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة حسب مستوى المستشفى، موضحا أنّ المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل ولكن بسعر خيالي ومبالغ فيه، كما أنّ قانون حماية المستهلك الصادر في 2018 يتيح للحكومة تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وكذلك تتيح تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، إلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة.

وأوضح أنّ هذه الخطوة حال اتخاذها، تساهم في تخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.