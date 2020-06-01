مطار القاهرة يستقبل 300 مصري قادمين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قادمة من الكويت، على متنها 300 مصري من العالقين في دولة الكويت، لإعادة المصريين العالقين، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن الرحلة الأولى وصلت على متنها 300 راكب، وخضع جميع الركاب القادمين إلى فحص طبي داخل صالة المطار من قبل إدارة الحجر الصحي، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.