إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة في سقوط أسانسير داخل برج سكني بالمحلة

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط أسانسير ببرج سكني بشكل مفاجىء مما تسبب فى إصابة عائلة مكونة من 3 أفراد من بينهم سيدة ونجلها وابنتها مما تسبب في إصابتهم بكسور وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط أسانسير برج سكني بنطاق شارع ابوهرجة بدائرة قسم أول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأسرة المكونة من سيدة وأبنائه عقب إصابتهم بكسور بأطرافهم ونقلوا إلى قسم الطوارىء بمستشفي المحلة العام لاسعافهم.

وأفاد شهود عيان من سكان البرج السكني أن الأسانسير كثير الأعطال ولم تجري له صيانه طوال 3 أشهر الماضيه وهو ما تسبب فى سقوطه فجأه وحدوث الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث وندب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث .