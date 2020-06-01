استشاري مناعة: ارتداء الأطفال للكمامة يضعف مناعتهم ويوقف إنتاج البروتين

قال دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن عمر من يرتدي الكمامة يجب أن يتجاوز 12 سنة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يرتدي الكمامة من يقل عمره عن 6 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية رضوى حسن مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "DMC": "ارتداء الكمامة مع استنشاق أو إعادة استنشاق ثاني أكسيد الكربون الذي جرى إخراجه في عمليه الزفير، يؤدي إلى وجود غاز متطور يعاد استنشاقه من جديد، ما يؤدي إلى ارتفاع حموضة الدم".

وتابع، أن ارتفاع حموضة الدم يؤدي إلى عدم قدرة كريات الدم الحمراء على العمل بصورة جيدة، وعدم قدرتها على حمل الأكسجين، بمعنى أن كمية الأكسجين التي ستصل إلى الأنسجة ستكون قليلة، كما أنه يؤدي إلى حدوث مصيبة كبيرة، مثل إيقاف عملية تصنيع البروتينات في الجسم، ما يؤدي إلى إضعاف المناعة لأن الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات.

وأردف، أن ارتفاع حموضة الدم يؤدي إلى تحرير الكالسيوم من حامله، ما يؤدي إلى تقليل الاستثارة العضلية العصبية، يعني أن الإنسان يشعر بنوع من الوهن، وغياب الوعي في بعض الحالات.