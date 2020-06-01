حملات لمتابعة الاتزام بارتداء الكمامة في المواصلات والمنشآت بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات ميدانية للتأكد من تطبيق قرار ارتداء الكمامات الواقية، المواصلات العامة والمصالح الحكومية والذى بدء سريانه من 30 مايو ويستمر لمدة 15يوماً لحين صدور إشعار آخر.

ويُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان متابعة دورية للإطمئنان على إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامة الواقية قبل دخولهم المنشآت الحكومية، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية ، سواء العامة أوالخاصة، مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بالتعليمات التى أقرتها وزارة الصحة، و بالإجراءات الإحترازية والوقائية، لحمايتهم من خطر الإصابة فيروس كورونا.