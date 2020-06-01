تغريم 167 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 167 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 167 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.