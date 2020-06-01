ضبط 2345 كمامة مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

ضبطت لجنة تداول الكمامات غير المطابقة للمواصفات في بني سويف، التي شكلها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اليوم، لمواجهة تداول الكمامات غير المطابقة، بحملة تموينية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين المهندس وصفي عبد الله، والجهات المعنية من الطب الوقائي، 2345 كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وحررت اللجنة، 6 محاضر ضد المخالفين، بالإضافة إلى التحفظ على الكميات، واتخاذ الإجراءات القانوينة تمهيدا لإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تتواصل تلك الحملات بكل مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وجودة المستلزمات الطبية، وضبط المخالفين وتطبيق القانون.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات، لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كل صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، وبيعها في السوق السوداء، خاصة في بيع وتداول الكمامات.

وفي مجال الأدوية والمطهرات بشكل عام، التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، التي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما مع ظهور بعض البائعين غير المعتمدين لبيع الكمامات غير المطابقة، مما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.