خط ساخن بغرفة عمليات الإسماعيلية لتقديم مساعدات للوقاية من كورونا

‎أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تخصيص الرقم 114، الذي سيعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين الخاصة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى تخصيص الرقم 3227423 الخاص بمديرية صحة الإسماعيلية، وذلك للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.

‎وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه سيتابع على مدار اليوم، أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة، للتأكد من التعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وأن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء، أصدر تعليمات للمحافظين بتخصيص أرقام تليفونات خاصة فى كل محافظة، للرد على استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا.