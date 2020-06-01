أستاذ مناعة: لم نصل لذروة انتشار كورونا.. والواقع أكبر من المعلن 5 مرات

علق الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، على التحليل الذي قدمه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بشأن مستجدات فيروس كورونا "كوفيد 19" في مصر، قائلا: "ماتم ذكره هو استنتاج لدراسات إحصائية تحتوي على توقع للمستقبل، وتم عملها وفقا لوجهات نظر، متستندة إلى أساليب علمية، ولكن قدرتها على التنبؤ محدودة، تتغير بشكل مضطرب مادام هناك تغير في المعطيات الموجودة في الواقع"، موضحاً أن القراءة تهدف إلى تحديد ما يتم اتخاذه دوريا من إجراءات لمجابهة المرض.

وأوضح عقبه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه وفقاً للدراسات المستخدمة لم نصل حتى الآن لذروة المرض، وأن مصر على الخط التصاعدي للمنحنى من تسجيل للإصابات، مطالبا الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، وذلك من أجل تقليل الأعداد اليومية من الإصابات، من أجل أن تكون التوقعات وفقا لتسطح المنحنى وانكساره.

وتابع: "النموذج الافتراضي الواقعي، يفيد بأن العالم ككل لا يفصح أو يستطيع أن يجمع بيانات وأعداد المصابين الحقيقة ولا يستطيع حصرها، ولو أردنا أن نضع النموذج الافتراضي والفعلي، نقول إن النموذج الفعلي، هو ما يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة، أما النموذج الافتراضي، هو افتراض أن عدد الحالات زيادة عن الواقع بمقدر 5 مرات، أي يتم ضرب العدد المعلن في 5 افتراضيا".

وأشار إلى أن الأمر الهام الواجب الانتباه إليه، هو نسبة الزيادة اليومية من حيث تسجيل عدد الإصابات، حيث سجلت اليوم نسبة 6.2 %، وأمس سجلت 6.5%.

وبشأن تصدر محافظة القاهرة، أعلى نسبة تسجيل للإصابات، أوضح أن هذا بمثابة دليل قاطع على أنه لا يوجد التزام من المواطنين ووجود حركة وزحام شديد، أدى بها لأن تكون المحافظة الأكثر عددا في حالات الاصابة.

وطالب المواطنين الالتزام بأساليب الوقاية، قائلا: "كل ما نلتزم بالوقاية السليمة يكون عدد الإصابات أقل".