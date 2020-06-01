وزير التعليم: اقتراح تأجيل امتحانات الثانوية لسبتمبر "كلام عشوائي"

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بدائل امتحانات الثانوية العامة ليست في مصلحة الطلاب، مؤكدًا على أنها ستجرى في مواعيدها المعلنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON": "لأن التأجيل عملية مفتوحة لا سقف لها، والتأجيل لشهر سبتمبر كلام عشوائي، وممكن الإصابات تبقى أكتر، وهنقول نفس الكلام دلوقتي".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، في وقت سابق، إن هناك حربا لإنهاك الدولة، وإنهاك أولياء الأمور من بعض المنصات الإلكترونية، التي تخدعهم بأن نتيجة الثانوية العامة للصفين الأول والثاني الثانوي ظهرت لديهم، رغم أن الوزارة لها عنوان واحد وهو "وزارة التربية والتعليم.. الصفحة الرسمية".

وناشد مرارًا وتكرارًا الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الإنسياق وراء تلك المواقع الأخرى، التي تدعى ظهور النتائج.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "للأسف الناس بتقع في الفخ، لسه مكتشفين لينك على مواقع الكتروني، لصفحة بتقول للولاد نتيجة أولى ثانوي هنا، بتسيب الطالب يخش يحط رقمه التعريفي والكود وتقوم الصفحة بسرقة حسابك أو تهكيره، وتبعت رسالة له بعد كده تقوله ضحكنا عليك".