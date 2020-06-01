الصحة: 1.2 مليون مشترك في "صحة مصر".. ونتيح أقرب 5 مستشفيات للمستخدم

تحدث المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق تطبيق "صحة مصر"، على الهواتف المحمولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن التطبيق يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وأوضح، أن التطبيق يوجه المصاب لأقرب 5 مستشفيات من مكان وجوده، كما يقدم خدمة الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه بها.

وتابع: "التطبيق الجديد يتضمن المستشفيات المخصصة لكورونا، ويحدد للمستخدم أقرب 5 مستشفيات صالحة للاستقبال، ولدينا الآن نحو 1.2 مليون مشترك على التطبيق، حيث زدنا 800 ألف مشترك في 4 أيام بعدما أعلن رئيس الوزراء عن التطبيق".