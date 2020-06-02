طالبان بالإسماعيلية يبتكران جهازا إلكترونيا لخدمة مرضى كورونا

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، كل من الطالبين مؤمن عبد الرحمن عثمان، ومحمد خالد لطفي بالمرحلة الثانوية، بعد ابتكارهما جهازا لخدمة مرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل.

وبحسب ما قدمه الطالبان حول ابتكارهما، يمكن للجهاز التعامل مع المرض في وقت العزل، حيث يقيس درجات الحرارة ويقدم المياه والغذاء للمرضى في غرفه العزل إلى جانب تطهير غرف العزل.

وقدم خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشكر لإدارة الموهوبين لاكتشاف مثل هذه النماذج ورعايتها، خاصة ان هذا الابتكار لاقي ترحيبا كبيرا بعد التواصل مع مستشفى العزل بأبوخليفه وعرضه عليهم.