إزالة 614 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 20 فدانا بالشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن شنت حملات مكبرة لإزالة 614 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 20 فدان و11 قيراطا و20 سهما، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا بدءآ من ١٥ مارس حتى 31 مايو٢٠٢٠.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مشدداً تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية او التعدى على الأراضى الزراعية وازالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على اراضيها وسيادة القانون على الجميع.