"المغربي": مسابقة لإعداد بنوك أسئلة للمقررات بجامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب ورئيس لجنة تطوير التعليم بالجامعة، أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وافق على المقترح المقدم من لجنة تطوير التعليم بشأن إعداد بنوك الأسئلة للمقررات بالجامعة وذلك في إطار تفعيل عمليات التعليم والتقويم عن بعد وسعي قطاع التعليم والطلاب لتطوير منظومة الاختبارات الالكترونية خلال الفترة القادمة.

وأشار المغربي إلى أن المسابقة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة وعلى مستوى الأقسام العلمية ومن شروطها أن يكون إنتاج بنوك الأسئلة من خلال الأقسام العلمية بالكليات ويمكن للقسم العلمي التقدم بأي عدد من بنوك الأسئلة كما يمكن اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في البنك الواحد على أن تلتزم الأقسام العلمية بالإشراف والتحكيم العلمي لبنوك الأسئلة ولا يقل عدد المفردات الاختبارية في كل بنك عن 500 مفردة اختبارية مع ادخال المفردات الاختبارية على برنامج بنوك الاسئلة المعد من قبل الجامعة .

وأضاف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أنه سيتم تشكيل لجان علمية متخصصة لمراجعة وتقييم البنوك المقدمة بحيث تكون مكافأة إعداد بنك الأسئلة للمقرر الواحد 2000 جنيه.

وأكدت الدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس على أهمية تقديم البطاقات التعريفية لكل مفردة اختبارية وإجراء تجربة استطلاعية من القسم العلمي على عينة من الطلاب وتقديم نتائج التجربة لمركز القياس والتقويم بالجامعة.