انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تمكين الشباب ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جانباً من فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ممن اجتازوا المقابلات الشخصية، حيث انطلقت أولى فعالياتها، اليوم الثلاثاء، ضمن الخطوات العملية الأولى لتفعيل مبادرة تأهيل وتمكين الشباب التى أطلقها المحافظ، بجانب مبادرة المجلس الإستشاري للشباب، الذي قد تم تشكيله، وذلك بحضور عاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن مبادرة تأهيل وتمكين تمثل المحور الثاني من إستراتيجية وخطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام شبابها في الدفع بجهود الدولة التنموية، وفقا للرؤية التنموية "مصر 2030 " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف المجلس الاستشاري انتقاء مجموعة من الشباب المميز كل في تخصصه، حيث تهدف مبادرة التأهيل والتمكين تأهيل مجموعة من شباب المحافظة المميز على العمل الميداني والدفع بجهود الوحدات المحلية، وتمكينهم هذه المجموعة المدربة كمساعدين "متطوعين " لرؤساء المدن.

وأكد المحافظ على أن من أهم القواسم أو النقاط المشتركة بين المبادرتين : العمل التطوعي، وأيضا إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب لخدمة وطنه، في إطار خطة الدولة، والرؤية التنموية التي وضعتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، منوها أنه ايضا من أهم القواسم المشتركة بين المبادرتين هو التكامل والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستغرق الدورة 3 أسابيع لتنتهى يوم الخميس 18 الشهر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، الاعلام، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات.