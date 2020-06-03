هيكل: الصدق والشفافية ودقة المعلومات أسلحة الدولة في الحرب الإعلامية

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الصدق ودقة المعلومات وعدم الكذب أو إخفاء أي معلومة أو إخفاء أي أخطاء وتقصير هو سلاح الدولة في الحرب الإعلامية التي تخوضها، فعندما ظهرت أزمة فيروس كورونا اتفق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عمل مؤتمر صحفي أسبوعيًا لإطلاع الرأي العام على مستجدات الأزمة، كون تلك الجائحة مرتبطة بحياة المواطنين وصحتهم، ويجب أن تكون الحكومة سباقة في إعلان المعلومات وعدم ترك الإعلاميين فرصة لأخذ معلومات من جهات أخرى.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين: "ماشيين بمبدأ اوعى تكذب، ولو عندي خطأ هنصلحه مش عيب، بس إحنا اللي نقول الخطأ ده منخليش حد غيرنا يقوله"، مستشهدًا على ذلك بالاجتماعات الدورية التي تقوم الحكومة بعقدها في مجلس الوزراء، وعقب انتهائها إذا لزم الأمر توضيح أكثر يتم عقد مؤتمر في وزارة الإعلام بمشاركة الوزراء المعنيين لغلق الباب أمام كافة الشائعات التي تأتي من الخارج.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه بسبب الخوف من الازدحام والتكدس من قبل بعض مراسلي القنوات الفضائية والصحف خلال المؤتمرات، تم استدعاء التليفزيون المصري فقط لتغطية تلك الفعاليات ومن ثم نقلها لجميع القنوات، وهذا كان اتفاقًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام بشكل واضح، موضحًا أن الفترة المقبلة ستعمل الوزارة على عقد لقاءات دورية مع الإعلاميين والصحفيين، من أجل توضيح الرؤية في أي وقت.

وتابع: "أنا يعتبر حلقة الوصل بين الحكومة والإعلام، فلو فيه حاجة عاوزه توضح هوضحها، ولو استدعى الأمر أخلي الوزير المعني بالأمر يدخل يوضح أفضل سيحدث ذلك".