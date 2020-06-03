وزير الإعلام: قادرون على استيعاب آلاف من مصابي كورونا بالمستشفيات يوميا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المستشفيات المتواجدة في مصر سواء الخاصة أو التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وكذلك التابعة للجيش والشرطة، فضلًا عن المستشفيات الميدانية جميعها قادرة على استيعاب آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يوميًا، مؤكدًا أنه بفضل الله 88% من المصابين بكورونا في مصر حالتهم لا تستدعي العلاج في المستشفيات، و75% منهم لا يشعر من الأساس أنه مُصاب بكورونا، وحال شعورة بأعراض متوسطة قد يذهب للمدن الجامعية للعزل تحت إشراف طبي.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر آمين، أن 12% من إصابات كورونا في مصر تكون حالتهم متوسطة أو حرجة أو حادة، وتلك الفئة هي ما تحتاج للعلاج في المستشفيات، ويتم توفير أماكن لهم على الفور، موضحًا أن العزل المنزلي للحالات البسيطة يحدث في كل دول العالم بنسب متفاوتة، "المستشفيات الآن للحالات المتوسطة والحادة والحرجة"، بينما الحالات البسيطة يتم تسليمهم شنطة دواء ويتم عزلهم منزليا والتواصل معهم تليفونيًا.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن شنطة الدواء المخصصة لحالات العزل المنزلية أصبحت تصل لأقرب وحدة صحية من أجل توصيلها للمواطنين، "ممكن تروح دليفري لو المريض أو مرافقه مش قادرين ينزلوا يستلموها، ممكن حد يوصلهالهم"، لافتًا إلى أنه نظرًا للشكاوى من البعض بأن الرقم الساخن 105 عليه ضغط شديد مما يصعب على المواطنين التواصل معهم، تم مضاعفة عدد موظفي الكول سنتر.

وأشار هيكل، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طلب من كل المحافظين تخصيص أرقام ساخنة كل في محافظته كي لا يكون هناك ضغط كبير على 105، فيما قامت وزارة التعليم العالي بتخصيص رقم هي الأخرى موجود عليه 170 طبيب يستقبلون مكالمات المواطنين لمعرفة الأعراض، وكذلك استشاراتهم طبيا عبر التليفون.