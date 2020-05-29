بنها ضمن أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية في تصنيف "4icu"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حصول الجامعة على المركز 59 عالميا والسادس محلياً في تصنيف أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية بتصنيف الجامعات العالمية الأسترالي ( 4icu ) للمواقع الإلكترونية للجامعات 2020م.

وقال الجيزاوي، إن هذا التصنيف يعد من التصنيفات المهمة حيث يصنف أفضل وأشهر مؤسسات التعليم المعتمدة استنادًا إلى السمعة التي تحظى بها، وعلاقاتها وحضورها، وما تتمتع به المؤسسة من شهرة وكذلك ما تقدمه من مواد تعليمية وخدمات.

كما يُعد Uni Rank دليلًا دوليًا رائداً للتعليم العالي، ومحرك بحث يضم تقييمات وتصنيفات لأكثر من 13,600 جامعة وكلية معترف بها رسميًا في 200 دولة، ويعتمد في تصنيف الجامعات على معطيات 4 جهات عالمية مستقلة تحدد مدى حضور وشهرة الجامعات الخاضعة للتقييم.

من جانبه قال الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية للجامعة، إن أحد أهم أحد بنود التصنيف هو توفير بيان دوري غير أكاديمي لأفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية في العالم، استنادًا إلى مقاييس الويب الموضوعية.