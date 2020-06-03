السيطرة على حريق هائل في شقة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بمنطقة عزبة خضر بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا باندلاع حريق في شقة بالطابق الثامن ببرج سكني بمنطقة عزبة خضر بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، ونجحت 3 سيارات إطفاء من السيطرة على الموقف.

وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.