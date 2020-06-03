الفريق الطبي يتابع حالات العزل المنزلي بمدينة الطور

قام الفريق الطبي برئاسة الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم بمتابعة حالات العزل المنزلي، والمخالطين للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة طور سيناء.

ووزع الفريق الطبي الأدوية والمستلزمات الوقائية، لحالات العزل المنزلي، مع تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم.

كما قام الفريق الطبي بتوزيع بعض الملصقات التثقيفية، على المواطنين والمحال التجارية للتعريف بفيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكافة مدن المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة حالات العزل المنزلي يوميًا، وتقديم الأدوية لهم، وفقًا للبروتوكول العلاجي المقرر من قبل وزارة الصحة، مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم علي مدار الساعة .