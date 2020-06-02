بريد الوطن.. كنز مدفون فى أرض الدلاتون

تركت قريتى صغيرة الحجم كبيرة القيمة، وقد أصابت أهلها الحمى التى أصابت الأغلبية من أهل المحروسة، حمى البحث عن الثراء السريع عن طريق الآثار، أغلب أهل القرية يمنون النفوس بقطعة تقلب لهم حياتهم وتذيقهم ولو حتة من على طرف الملعقة من النعيم، وبات الساحر المغربى هو منقذهم ومخلصهم المنتظر، الذى سيجعل الزهر يلعب ويبدل لهم الأحوال، كنت ألتمس لهم عذراً يبرره الفقر، وعندما حضرت إلى القاهرة كنت مصاباً بشىء من العنجهية، سببه أن قريتى أثرت الحياة الأدبية المصرية والعربية بالأديبين عبدالرحمن الشرقاوى، وسعد مكاوى، والشاعر محمد التهامى، والناقد المسرحى حازم شحاتة، وللأمانة كان هؤلاء مجرد أسماء بالنسبة لأغلب أهل القرية نتباهى بها أمام أبناء القرى المجاورة، قليل منا من قرأ لأحدهم قصيدة أو رواية، فى القاهرة قررت اقتناء كتبهم، قرأت لهم وتحدثت مع مثقفين كنت قابلتهم فى أماكن شتى، وعرفت وقتها أن أدباءنا مكرمون خارج قريتهم، حيث لا كرامة لنبى فى وطنه كعادتنا، وأيقنت وقتها أن الكتاب والمفكرين هم الكنوز الحقيقية التى يجب التنقيب عنها واستخراج الجواهر المخبوءة داخل حروفهم، التى يجب أن نغذى عليها عقولنا وعقول أبنائنا، فهى لنا ولهم أهم من أموال تأتى بسهولة تفسدهم أكثر ما ترتقى بهم، فكنزنا الحقيقى يا أهل قريتى فكر موجود فى كتب، لا ذهب مخبوء فى تراب.

مصطفى سيد عبدالسلام

الدلاتون - منوفية

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