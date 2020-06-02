بريد الوطن.. كورونا

العيال تغيب من المدارس..

ونخاصم الشوارع..

لا دارس ولا دايس..

والمثقفين يبطلوا ثقافة..

والمهرجين يبطلوا تهريج..

والمحبطين فى كل

مكان وزمان

يتهدوا شوية..

ويعم السكون..

هيييه ما الدنيا

إلا مسرح كبير

تلعب عليه

كورونا أفضل أدوارها

والمسرح خايف ومرعوب

يتمنى يغيب مع اللى غايب

لا جمهور يصفق

ولا ستارة المسرح

تجرؤ على إنهاء العرض

ليسيطر مرعب الجماهير

الفنان كورونا

ادعوا معى نرتاح منه

ويرجع الهدوء

والأفراح والليالى الملاح

وجهود أكيدة للبناء

يا رب.. يا رب

محمد حلمى السلاب

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com