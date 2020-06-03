خبير يكشف خطة الدولة لعودة السياحة: "هنمسك العصاية من النص"

قال عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، إن أجهزة الدولة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال عودة السياحة الخارجية: "الدولة عاملة خطة تمسك فيها العصاية من النص، لا احنا بنُفرِط في السياحة، ولا سايبين السياحة لحد ما تموت".

وأشار "عبدالعظيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطة ترويجية للدولة؛ لاستقطاب السياح وعودة السياحة الخارجية إلى سابق عهدها، لافتا إلى أن عودة السياحة الخارجية ترتبط بعودة الطيران.

وأوضح أن هناك أزمة ومشكلة عالمية ويجب التعايش معها، لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن وزارة السياحة، تقوم بمجهود كبير لعودة السياحة والفنادق، لافتا إلى أن هناك حدثين مهمين في 2020 هما؛ افتتاح المتحف الكبير، ورحلة العائلة المقدسة، وبالتالي قد تنتعش السياحة.