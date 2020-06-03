استشارى صحة نفسية: "الثانوية مش نهاية العالم.. تناولنا لها يجيب الضغط"

تحدث إبراهيم مجدي، استشاري الصحة النفسية، عن هلع الطلاب وأولياء الأمور، بسبب امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "الثانوية العامة مش نهاية العامة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن "الثانوية العامة مش نهاية المطاف.. ولكن هناك حالة الهلع تصيب الطلاب وأولياء الأمور بسبب هذه الامتحانات".

وتابع: "الثانوية العامة ليست المصير والنهاية، وهناك أشياء أكبر من ذلك بكثير، والأهم تأهيل الطالب لسوق العمل وليس المجموع، وهذا التناول بجانب كورونا، قلق يرعب الطلاب ويصيبهم بالضغط والسكر والأزمات القلبية والصرع.. هذا التناول دمار شامل.. ويجب أن لا يحمل الأهالى أولادهم فوق طاقتهم هذا العام، ولا بد من الرأفة في تصحيح أوراق الإجابات، ومراعاة الظروف التي يمر بها الجميع".