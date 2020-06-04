بالفيديو.. رعد وأمطار تضرب القاهرة وبعض المحافظات

شهدت مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس أمطار خفيفة مصحوبة بأصوات رعد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمناطق هطول الأمطار، كما شهدت محافظة الإسماعيلية أيضاً أمطار غزيرة صباح اليوم بحسب الفيديوهات المتداولة.

كان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعوا أن يشهد الطقس اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع نزول شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس مائل للبرودة.