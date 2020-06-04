تخصيص المدينة الجامعية ببنها لعزل العاملين وهيئة التدريس

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تخصيص أحد مباني المدينة الجامعية بكفر سعد كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال السعيد، إن تجهيز مبنى المدينة الجامعية كمستشفى عزل يأتي في ضوء المذكرة المقدمة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بجامعة بنها والمستشفيات، وضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه كلف الإدارة العامة للمدن الجامعية بالتعاون مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسرعة استكمال التجهيزات المطلوبة بهذا الشأن، بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.

وكان رئيس جامعة بنها، قرر تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالجامعة والمستشفيات، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتولى اللجنة مهام متابعة الأداء الإداري للمستشفى الجامعي، والمشاركة في تفعيل دور كل من إدارة مكافحة العدوى وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين ادائها بصورة مرضية، ومساندة إدارة المستشفى لاتخاذ القرارات الحاسمة لإدارة الأزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس الجامعة بما يختص بمنظومة الأداء داخل المستشفيات والجامعة.

كما تتولى اللجنة المشاركة في توفير مكان للحالات المشتبهة من أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمستشفى والجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة المستشفى والمساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال لدعم منظومة مكافحة العدوى داخل المستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع المستشفيات الجامعية الأخرى لتبادل الخبرات فيما بمواجهة المشاكل المشتركة.

وتتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا، ووضع خارطة طريق تساعد الإدارة على تخطي الأزمة، مؤكدا أن اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة لحين زوال الأزمة.