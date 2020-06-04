ربونا وعلمونا كل حاجة.. إقبال الصباح تعتذر للمصريين عن الإساءات

وجهت الشيخة إقبال الصباح، من الأسرة الحاكمة في الكويت، اعتذارا للشعب المصري، معربة عن إدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت مؤخرًا.

وقالت الصباح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد: "المفروض منردش عليهم ولا نعبرهم ولا نديهم أكبر من قيمتهم".

وتابعت: "أنا تربية جمال عبدالناصر وتربية أم كلثوم ولا أنسى أغنية مصر التي في خاطري، والمصريون هما اللي علمونا وربونا وعلمونا كل حاجة في الدنيا، وأتمنى من الشعب الكويتي الابتعاد عن المهاترات غير اللائقة".