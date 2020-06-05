أرملة الشهيد رامي حسنين: كان أبا رائعا وزوجا مثاليا.. اتحسدت عليه

روى محمد حسنين، والد الشهيد العقيد رامي حسنين، تفاصيل حياة نجله الشخصية وعلاقته بالمحيطين به: "كانوا صحابه في البلد يستنوه عشان يلعبوا طاولة في النادي الاجتماعي وكان مشهور في وسطهم بـ(البرنس)، ولما اتنين يتخانقوا مع بعض كان اللي يصالحهم رامي، كان قوي الشخصية والبنية حتى ولما كان بيكشف في الكلية الحربية رئيس الكوموسيون الطبي شده من وسط الصف وقال ليه الكلية الحربية تنحرم من واحد زي دة".

وتحدثت الدكتورة رشا فريد، أرملة الشهيد العقيد رامي حسنين، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، عن زوجها قائلة: "رامي الله يرحمه كان زوج مثالي، وكان مثال للطيبة والحنية، وكان بيحتويني وكان بيفهمني كويس جدا، وكان أب رائع مع أولاده تحديدا مع نورتين لأن دارين كان استشهد وعندها 5 شهور مشفتهوش أوي، وكان زوج متعاون حنين وطيب، كنت بتحسد على الحاجات دي، واستشهاده قدر من عند ربنا".

وروت تفاصيل تلقيها خبر استشهاده، قائلة: "بسيب بناتي مع مربية بتقعد معاهم في البيت، دخلت عليهم لقيتهم بيعيطوا، قالتلي المربية إنتي يا دكتورة مسمعتيش، قولتها سمعت إيه هو فيه حاجة؟ ففتحت الموبايل لقيت أول خبر في وشي استشهاد العقيد رامي حسنين، رنيت على موبايله كتير جدا وبعتله ماسجات على الواتس، مكنتش عارفة حقيقي ولا لأ، كلمتهم قالولي دة مصاب، قولتلهم طب أكلمه، قالولي يا رشا مصاب ممكن يكون في العمليات، قولتلهم لو رامي حي كان أول حاجة عملها أنه كلمني مستحيل كان يسبني كدة".

وتابعت: "رامي زي منسي زي شبراوي الله يرحمهم كلهم، زوجاتهم عاشوا نفس المعاناة بس الاختلاف اختلاف أسماء بس، كلنا نفس النمودج مع اختلاف الأشخاص".